"Известия": Минтранс хочет ввести реестр с рейтингом пассажирских и грузовых перевозчиков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует создать реестр с рейтингом компаний, которые осуществляют коммерческие грузовые или пассажирские перевозки. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на документацию ведомства.

"Возможна разработка цифровых профилей и реестров перевозчиков с учетом надежности водительского состава. Отдельная задача - обеспечение технической исправности и эксплуатационной готовности транспортных средств", - пояснили изданию критерии ранжирования перевозчиков в пресс-службе министерства. Как считают в Минтрансе, создание рейтинга будет мотивировать компании поддерживать высокий уровень стандартов обслуживания клиентов, а потребители смогут делать осознанный выбор транспортного оператора.

По данным издания, в министерстве называют весьма острой проблему обеспечения безопасности дорожного движения при организации коммерческих автомобильных перевозок. Среди наиболее существенных проблем в системе организации автобусных перевозок в ведомстве указали на несоблюдение установленных правил безопасности, износ подвижного состава, а также присутствие на регулярных маршрутах нелегальных перевозчиков. Между тем в компаниях, осуществляющих грузоперевозки, все чаще используют собственный транспорт, а не машины профильных организаций.

Введение рейтингов и реестра Минтранс не расценивает как механизм ужесточения. По данным газеты, в ведомстве указали на готовность органов уменьшать количество проверок и переходить на более прогрессивные методы, к примеру, дистанционный контроль и самоанализ, однако очные проверки все равно не будут полностью отменены.

"Введение требований к обеспечению безопасности перевозок необходимо сочетать с повышением полноты и точности контроля за их выполнением, а также с ростом эффективности мер воздействия на нарушителей", - добавили изданию в пресс-службе Минтранса.

Отмечается, что предлагаемые решения будут исполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Нацпроект реализуется до 2024 года. Его цели - снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям.