Программы полетов в Крым из-за высокого спроса начали продлевать на осень

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Авиакомпании из-за высокого спроса начали продлевать на осень программы полетов в Симферополь, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Авиакомпании "Руслайн" и Smartavia продлили программы полетов в Крым осенью. Рейсы из Курска, Тамбова и Брянска продолжатся до конца сентября, а из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и Белгорода - до конца октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Smartavia запускает дополнительные рейсы в Крым из Белгорода с 4 до 18 октября (по воскресеньям), из Казани - с 7 до 21 октября (по средам), из Уфы и Чебоксар - с 9 до 23 октября (по пятницам), из Архангельска и Нижнего Новгорода - с 15 до 22 октября (по четвергам), из Сыктывкара - с 14 до 21 октября (по средам), из Мурманска - с 13 по 20 октября (по вторникам). Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing-737.

"Руслайн" продлевает программу полетов в Симферополь из Тамбова с 1 до 27 сентября (по вторникам, четвергам и субботам), из Курска - со 2 до 21 сентября (по понедельникам), из Брянска - с 3 до 28 сентября (по понедельникам, четвергам и воскресеньям). Рейсы будут совершаться на канадских самолетах Bombardier CRJ-200.

Выйти на уровень показателей прошлого года при этом крымскому аэропорту пока не удалось, отмечается в сообщении. "С начала этого года принято и отправлено на 5 тыс. (20%) регулярных рейсов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что связанно с резким сокращением пассажиропотока из-за COVID-19 весной и начале лета. Дополнительные рейсы осенью, безусловно, позволят улучшить производственные показатели аэропорта и туристической отрасли Крыма в целом", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

О туризме и аэропорте

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн человек, в августе власти Крыма рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают провести в этом году первый круглогодичный сезон.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.