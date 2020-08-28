ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с января 2020 года

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в пятницу укрепил курс юаня на 12 базисных пунктов до 6,8891 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 23 января текущего года.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал крепнуть по отношению к американской валюте. Нынешнее укрепление курса длится уже четвертый рабочий день подряд.

Как пишет в пятницу агентство "Синьхуа", на укрепление юаня влияет восстановление экономики Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, повышение привлекательности юаневых активов, а также ослабление доллара. Вместе с тем, отмечает агентство, курс юаня по отношению к американской валюте является достаточно гибким и демонстрирует двунаправленную волатильность.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США. 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце 2019 года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.