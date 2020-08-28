Проекты с разработками резидентов "Сколково" получили банковскую премию FINAWARD

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Три проекта, в которых используются разработки резидентов фонда "Сколково" - технология электронной подписи, банковское мобильное приложение и платформа по выпуску банковских карт - отмечены престижной банковской премией FINAWARD. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

"Сразу три проекта, в которых использованы решения компаний-резидентов Фонда "Сколково", удостоены премии FINAWARD за наиболее успешные и технологически совершенные внедрения в 2019 году", - говорится в сообщении.

Так, проекты с использованием решений сколковской компании SafeTech были представлены в двух номинациях. Технология электронной подписи PayControl, которую интегрировал в мобильный и интернет-банк для физических лиц Россельхозбанк, принесла партнерам победу в номинации "Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис". В этом проекте впервые в России полноценная мобильная электронная подпись стала доступна в дистанционном банковском обслуживании физических лиц.

В номинации "Сервисное или комиссионное решение" второе место получил совместный проект SafeTech и банка "Открытие" по созданию мобильного приложения Private banking. Приложение позволяет пользователям совершать любые электронные операции и работать с документами с помощью электронной подписи. Это снизило риски мошенничества и существенно повысило удобство обслуживания клиентов.

В номинации "Внедрение/решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов" второе место получил проект компании Cardsmobile (разработчик приложения "Кошелёк") и Mastercard "Универсальная платформа токенизации платежных карт". Платформа предоставляет банкам-эмитентам любой страны сервис по переносу существующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны клиентов, так и в "умные" устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты. В их числе - брелоки, ювелирные украшения с микрочипами, ключи от машины, часы и другие гаджеты.

"В прошлом году мы учредили собственную премию "Лидеры инноваций" и назвали технологические стартапы с самым большим числом контрактов с корпорациями. Любопытно, что эксперты FINAWARD выбрали те же компании по критерию "лучший проект по конкретному направлению". Мы искренне поздравляем технологических лидеров и победителей FINAWARD - компанию SafeTech, которая, прежде всего, защищает людей от потерь, и компанию Cardsmobile, которая защищает мир от пластиковых карт и делает нашу жизнь удобнее", - сказал директор Центра инноваций в финансовой отрасли "Сколково" Павел Новиков, слова которого приводятся в сообщении.

О премии

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли была учреждена деловым журналом "Банковское обозрение" в 2012 году. С 2019 года премия обрела новый бренд - FINAWARD и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.