Архангельские компании первыми подали заявки на получение статуса резидентов в Арктике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первые две заявки на получение статуса резидентов Арктической зоны РФ поступили от компаний из Архангельской области. Об этом сообщил журналистам глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

В пятницу вступил в силу пакет федеральных законов, который предусматривает преференции для инвесторов в Арктической зоне РФ. Минвостокразвития с полуночи начало принимать заявки от компаний на получение статуса резидента, который дает право на льготы в Арктике.

"Важная дата для Арктики. Закон, который подписал президент, вступил в силу. В рамках действующего законодательства резиденты с вложениями свыше 1 млн рублей могут заявиться и получить налоговые льготы и преференции. Первые резиденты у нас - из Архангельской области", - сказал Козлов.

Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, первые две заявки отправили архангельские компании по организации производства термодревесины (ООО "Термистофф") и по оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов (ООО "Помор шиппинг"). Кроме того, рано утром в министерство поступила третья заявка: ее подала компания "Норд стар" с проектом перезапуска незамерзающего морского порта "Витино" в Мурманской области.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.