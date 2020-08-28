Международному аэропорту Сабетты на Ямале присвоили наименование "Утренний"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международному аэропорту Сабетты, расположенному в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), присвоено наименование "Утренний". Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения общества с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт Сабетта" присвоить наименование "Утренний" аэропорту, образованному на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.

Аэропорт Сабетты является самыми северными "воздушными воротами" России и одним из самых крупных северных аэропортов в мире. Аэропорт имеет статус стратегического объекта для реализации масштабного проекта создания завода по производству сжиженного газа на Ямале. В декабре 2014 года в Сабетте приземлился первый пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, совершивший технический рейс. С февраля 2015 года аэропорт начал обслуживать вахтовые авиаперевозки проекта "Ямал СПГ", первый международный рейс из Пекина с пассажиром на борту выполнен 4 марта 2016 года.