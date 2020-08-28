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Цифровая трансформация 2030

"Россети" планируют до конца 2020 года реализовать шесть цифровых пилотных проектов

На данный момент группа "Россети" ввела в эксплуатацию 57 цифровых подстанций и 14 центров управления сетями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" рассчитывает до конца 2020 года реализовать еще шесть цифровых пилотных проектов. Об этом сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции.

"Выполнено три пилотных проекта - это "Цифровой электромонтер", "Расчеты за электроэнергию с помощью технологии блокчейн" и "Система накопления энергии". Еще шесть пилотных проектов планируется завершить до конца 2020 года", - сказал он.

Группа на данный момент ввела в эксплуатацию 57 цифровых подстанций и 14 центров управления сетями.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияЦифровая трансформация 2030
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