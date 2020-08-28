Страны ЕАЭС примут план по гармонизации законодательств в нефтяной сфере до конца года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2020 года примут дорожную карту по приведению законодательных норм в нефтяной сфере во взаимное соответствие. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Члены Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии ЕЭК на заседании 27 августа обсудили дорожную карту по гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в нефтяной сфере. Стороны согласились с проектом документа и приняли согласованное решение о его дальнейшем рассмотрении на Совете ЕЭК и Высшем Евразийском экономическом совете. Планируется, что документ будет утвержден до конца 2020 года", - говорится в материалах ЕЭК.

В комиссии отмечают, что подготовка дорожной карты предусмотрена программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза. Предполагается, что проведение гармонизации законодательств будет включать в том числе обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами между участниками общих рынков и применение общих принципов и методов тарифообразования в отношении услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов в рамках общих рынков.

Как подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, слова которого приводятся в сообщении ЕЭК, формирование общих нефтегазовых рынков является одним из стратегических направлений развития союза.