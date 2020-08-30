В Минкомсвязи назвали двигатели развития цифровых технологий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Двигателями развития цифровых технологий в России будут сферы образования, медицины и индустрия развлечений. Такое мнение в воскресенье высказал заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин на форуме "Территория смыслов".

"Есть три двигателя, которые будут развивать цифровые технологии. Этими двигателями являются образование, медицина и развлечения", - заметил замминистра.

Отвечая на вопрос о развитии телемедицины в России, Волин сказал, что потенциал рынка огромен, он превосходит десятки миллиардов рублей в год. При этом, полагает он, регулирование сферы, к примеру, возможность для врачей ставить диагнозы дистанционно ждет сложная судьба. "Мой прогноз: судьба у закона (о дистанционном диагнозе) будет достаточно сложная. У нас в медицине действует главный принцип - не навреди. Традиционная медицина будет всегда смотреть на то, насколько безопасно для пациентов будет поставлен дистанционный диагноз", - сказал он.

Волин уверен, что врачи будут с осторожностью относиться к подобным форматам. "Тот же самый врач зачастую предпочтет сделать диагноз вживую, потому что если он поставит диагноз, а больной, не дай бог, с этим диагнозом от другого умрет, или что-то тяжелое случится, то врач будет отвечать не только перед своей совестью, но и перед прокурором", - сказал он.

При этом Волин выразил уверенность, что дистанционная медицина в России будет развиваться.

О законопроекте

Законопроект, разрешающий врачам дистанционно проводить медосмотры, ставить диагнозы и назначать лечение, был внесен в Госдуму в марте. Он позволит наделять правительство правом устанавливать особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий.

Авторы предполагают, что данная инициатива позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса.

Действующий закон о телемедицине предусматривает, что первичный врачебный осмотр может осуществляться только лично.