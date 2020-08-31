Эксперты считают, что доллар и евро не смогут закрепиться выше 77 и 90 рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская валюта может продемонстрировать дальнейшее ослабление под давлением геополитических факторов, однако доллар и евро не смогут закрепиться над отметками выше 77 рублей и 90 рублей соответственно, считают опрошенные ТАСС эксперты.

На прошедшей неделе, несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру на мировых финансовых и сырьевых рынках, российская валюта демонстрировала снижение. Так, доллар к рублю в моменте достигал отметки в 76 рублей, а евро - 89,8 рубля. Игра на понижение курса рубля подогревалась политическими рисками, связанными с ситуацией вокруг Белоруссии.

Тем не менее, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, в перспективе до конца года, при прочих сопутствующих позитивных факторах, отечественная валюта имеет шанс укрепиться вплоть до отметок 66,2 рубля и 71,3 рубля по отношению к доллару и евро. Однако несмотря на то, что недавние максимумы пока что выглядят непреодолимыми, доллар в моменте может продемонстрировать рост до 78 рублей, а евро - до 93,6 рубля, добавили они.

Рубль станет сильнее к концу года

Отечественная валюта уже давно тесно связана с происходящими на глобальном рынке событиями, однако "со временем политическая составляющая должна потерять свою силу и рубль вернется под влияние традиционных для нее факторов", считает аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

Поэтому, с учетом нормализации ситуации в Белоруссии и отсутствия очередных санкций со стороны наших западных "партнеров", в сентябре рубль может вернуться в диапазон 72-74 рубля по отношению к доллару, полагает эксперт. К концу года, по прогнозам Дроздова, валюта РФ может сместиться в диапазон 68-70 рублей по отношению к доллару в случае достижения нефтяных цен отметки $50-55 за баррель.

Шансы среднесрочного роста спроса на "риск" и, опосредованно, спроса на российский рубль, выросли в последние недели, считает и аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"С точки зрения полугодовых оценок динамики финансовых, товарных рынков и сравнительных показателей монетарной политики ФРС и Банка России можно ожидать, что курсы доллара и евро по итогам года окажутся в диапазоне 66,2-77,05 рубля и 71,3-89,5 рубля соответственно", - рассказал эксперт.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова считает, что российской экономике в ее текущем виде и состоянии нужен довольно слабый рубль, "но не обезвоженный и обесцененный". Поэтому, пока цены на нефть не предвещают существенного роста, осенью контролируемая девальвация рубля поможет "наполнить бюджет и снизить параметры его дефицита".

"Это значит, что до конца года доллар может оставаться в диапазоне 73-75 рублей. Целевой диапазон евро в свою очередь сохранится в пределах 85-90 рублей", - добавила она.

Тем не менее, несмотря на довольно расхожие оценки касательно стоимости рубля к основным валютам на конец года, эксперты все же сходятся во мнении, что дальнейшего существенного снижения отечественной валюты до конца 2020 года не произойдет. В частности, они не ждут устойчивого закрепления курсов доллара и евро на отметках выше 77 рублей и 90 рублей. Однако краткосрочно рубль все же способен продемонстрировать ослабление за пределами данных диапазонов, отметили специалисты.

Так, директор аналитического департамента "Велес Капитал" Иван Манаенко считает, что рубль может достигать 77-78 рублей относительно доллара и в моменте отметки 92,8-93,6 рубля по отношению к евро.

"Более серьезное ослабление российской валюты пока видится лишь как краткосрочная реакция на возможные финансовые потрясения или резкое бегство от рисков на фоне геополитики", - пояснил он отметив, что "с учетом приближающихся выборов в США и то и другое в принципе не исключено".