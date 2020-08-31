Минэкономразвития готовит новый инструмент развития городских территорий

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития прорабатывает новый инструмент редевелопмента городских территорий, направленный на создание правовых и экономических условий для реализации знаковых пилотных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что инструмент разрабатывается в рамках общенационального плана восстановления экономики.

"В случае реализации нового механизма региональные власти получат действенный инструмент "редевелопмента" городских центров, включая планирование социальной и инженерной инфраструктуры, а также возможность привлекать инвесторов на разных стадиях проекта", - отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе рабочего визита в Краснодар.

В Минэкономразвития отмечают, что инструмент нацелен на преображение депрессивных городских территорий и общественных пространств, а также на стимулирование реновации ветхого жилого фонда и увеличение доли качественных предложений на рынке недвижимости.

"Одним из преимуществ нового механизма должно стать существенное сокращение сроков градостроительной подготовки строительства", - добавляют в министерстве.

Согласно анализу, проведенному Минэкономразвития, существующий инструмент по комплексному развитию территории не востребован муниципалитетами, такие зоны установлены в правилах землепользования и застройки 154 городских поселений и округов, что составляет 7,3% от их общего числа.

Отмечается также, что действующие механизмы реализации проектов комплексного развития территории не позволяют распространить территорию проекта на общественные пространства и имеют ряд ограничительных критериев (50% территории проекта, должна иметь признаки "депрессивности").