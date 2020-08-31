ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с июля 2019 года

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник укрепил курс юаня на 286 базисных пунктов, до 6,8605 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение со 2 июля 2019 года.

Укрепление курса длится пятый рабочий день подряд. Как сказал аналитик в области ценных бумаг Ли Юн, слова которого в понедельник приводит финансовый портал "Сина цайцзин", нынешняя тенденция обусловлена успехами Китая в борьбе с эпидемией коронавируса, улучшением эпидемической ситуации, восстановлением производства и ростом ключевых показателей экономики КНР. "В течение некоторого времени курс юаня продолжит укрепляться, однако сохранит двунаправленную волатильность и в перспективе будет держаться в коридоре до 6 до 7 за доллар", - указал он.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал крепнуть по отношению к американской валюте.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США. 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце 2019 года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.