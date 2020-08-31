Удмуртия за пять лет планирует нарастить экспорт продукции АПК в семь раз

ИЖЕВСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в ближайшие пять лет планируют увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса с $2,9 млн, до $20,5 млн, также объем инвестиций в отрасль хотят увеличить с 7,7 млрд рублей, до 20,5 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минсельхоза региона.

"Минсельхоз Удмуртии разрабатывает новую стратегию развития регионального АПК на ближайшую пятилетку. Аграриям предстоит нарастить экспорт продукции с $2,9 млн, до $20 млн. Объем инвестиций в отрасль с 7,7 млрд рублей, до 20,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В целом в новую госпрограмму, по информации Минсельхоза Удмуртии, войдут 8 подпрограмм и за пятилетку аграриям предстоит довести долю сельского хозяйства в региональном валовом продукте (ВРП) с 6% до 9%. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в 2019 году в регионе продукции АПК произвели на 67,7 млрд рублей.

Отмечается, что среди вариантов достижения целей - интенсивное развитие существующих отраслей, увеличив господдержку до 2,6 млрд рублей на расширение производства молока, мяса крупного рогатого скота, рыбы, картофеля и овощей, льна. При этом меры поддержки из регионального бюджета в большей степени будут включать в себя капексы, то есть возмещение прямых понесенных затрат на строительство животноводческих комплексов, приобретение техники и оборудования, цифровизацию производства.

Еще один из вариантов - развитие с учетом новых направлений. "Здесь мы мотивируем вас вкладывать в свое развитие через предоставление субсидий на 1 тонну произведенной и реализованной продукции. Плюс капексы на развитие новых производств и отраслей и обустройство инфраструктуры для производственных площадок", - отметила зампред правительства, министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.