Участники экспортного акселератора в Удмуртии заключили контракты с пятью странами

ИЖЕВСК, 31 августа. /ТАСС/. Промпредприятия Удмуртии, которые стали участниками экспортного акселератора и прошли трехмесячное обучение, смогли заключить контракты с пятью странами, включая Казахстан, Болгарию и Венесуэлу, сообщается в понедельник на сайте главы и правительства республики.

"В Удмуртии подошло к концу обучение в пятом потоке экспортного акселератора Made in Udmurtia. Участие в программе приняли 13 предприятий машиностроения республики. Несмотря на пандемию, участники показали значительные успехи. Так, компания "Пакка" заключила экспортные контракты с Казахстаном, Беларусью и Молдавией, "Контрольно-измерительные приборы" - с Казахстаном, "Евродеталь" - с Беларусью и Болгарией, "Ижнефтепласт" - с Венесуэлой. В качестве целевых рынков участников акселератора лидируют страны СНГ, Восточной Европы, Индия", - цитирует первого вице-премьера региона Александра Свинина пресс-служба.

Он также отметил, что участники акселератора планируют поставлять свою продукцию в США и на Ближний Восток.

В рамках акселератора предприятия-участники три месяца учились анализировать экспортные рынки, отрабатывали навыки эффективных продаж, разбирались в тонкостях юридических и налоговых вопросов внешнеэкономической деятельности. Учитывая последние тенденции делового общения, программу дополнил тренинг по проведению онлайн-презентаций. Каждая экспортная команда училась правильно ставить экспортную цель своего предприятия на ближайший год.

Акселерация бизнеса в Удмуртии включает в себя три направления: сельское хозяйство, экспорт и бизнес. Суммарно ее участниками стали уже более 500 предпринимателей. Выпускники бизнес-акселератора сумели показать рост выручки более чем на 20%, создать почти 400 новых рабочих мест. В копилку компаний-участников экспортного акселератора за время работы программы добавилось более 50 новых экспортных контрактов, а география экспорта расширилась на десятки стран. Сельскохозяйственный акселератор "Я - фермер" прошел в один поток, однако его выпускники только за 2019 год получили 46 грантов на агростартап, 37 личных подсобных хозяйств решились на расширение и создание крестьянского хозяйства. Экспортный акселератор в Удмуртии проводится в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".