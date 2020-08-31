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Пандемия COVID-19

Белиз возобновит международное авиасообщение с октября

Пассажирские авиаперевозки были приостановлены в апреле из-за пандемии

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Белиза приняли решение с 1 октября возобновить обслуживание международных авиарейсов, которое было прекращено в апреле для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Дин Барроу.

"Я рад сообщить, что точная дата [возобновления авиасообщения] - 1 октября 2020 года. К этому моменту будет завершена подготовка аэропорта и его персонала, - заявил он в эфире государственного телевидения. - Авиакомпания American Airlines уже подтвердила, что будет осуществлять рейсы в Белиз с этого дня".

К настоящему времени врачи центральноамериканской республики, в которой проживают 383 тыс. человек, выявили 964 случая заражения на ее территории. Умерли 13 человек.

Теги
БелизПандемия COVID-19
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