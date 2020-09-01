Заемщики смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. С 1 сентября российские заемщики при досрочном погашении кредита смогут вернуть часть страховки.

Для этого в течение 7 дней после погашения кредита необходимо подать в страховую компанию заявление, после чего заемщику должны вернуть остаток премии за неиспользованную страховку. На возврат кредитору или страховой компании дается 7 дней.

Заемщики также получили право вернуть средства за подключение к программе коллективного страхования, уплаченные кредитору. Для таких страховок будет действовать "период охлаждения" по аналогии с индивидуальными договорами страхования: в течение 14 календарных дней заемщик сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение 7 рабочих дней при отсутствии страхового случая. Это право распространяется в том числе и на ипотечные кредиты.

Кредитор будет обязан информировать заемщика об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи.

Ранее заемщики зачастую получали отказы в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита. Кредиторы ссылались на Гражданский кодекс, который позволяет решить вопрос о возврате в рамках договора страхования. А договоры в свою очередь чаще всего предусматривают возможность досрочного расторжения без возврата части премии. Изменения в законодательстве призваны исправить эту ситуацию.