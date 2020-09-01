В Забайкалье начал действовать особый налоговый режим для самозанятых

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС. Специальный налоговый режим для самозанятых жителей начал действовать в Забайкальском крае со вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития региона.

В начале июня против законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ в региональном заксобрании, в итоге Забайкалье оказалось единственным субъектом Дальнего Востока, где новый налог не был внедрен. 10 июля заксобрание края еще раз рассмотрело законопроект и одобрило его.

"Введение в регионе законопроекта о самозанятых поможет многим забайкальцам выйти из тени и не только законно работать, но и рассчитывать на меры государственной поддержки. Также расширятся возможности получения финансовых средств у коммерческих банков для самозанятых", - процитировали в пресс-службе и.о. министра экономического развития региона Александра Бардалеева.

Налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С прошлого года этот режим начал действовать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 82 субъектах РФ.