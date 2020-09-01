Samsung раскрыла характеристики смартфона Galaxy Z Fold 2

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Компания Samsung Electronics представила во вторник новый складной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2. Соответствующее объявление был сделано в ходе презентации, транслировавшейся на видеохостинге YouTube.

Galaxy Z Fold 2 впервые был представлен на онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked 5 августа, однако тогда представители компании не стали подробно рассказывать о его характеристиках или дате начала продаж. Теперь Samsung сообщил, что аппарат, оснащенный пятью камерами и двумя экранами диагональю 7,6 и 6,2 дюйма, поступит в продажу 18 сентября в 40 странах, включая США и Южную Корею.

На своей родине складной смартфон с технологией скоростной передачи данных 5G будет стоить 2,39 млн вон ($2,024), предзаказы на него откроются 11 сентября.

Основной дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, на обоих экранах применяется ультратонкое стекло. На задней панели смартфона находятся три основные камеры - стандартная, ультраширокоугольная и телеобъектив, все с 12-мегапиксельными сенсорами. Еще две 10-мегапиксельные камеры находятся рядом с основным и вспомогательным дисплеями.

Galaxy Z Fold 2 оснащен 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной для хранения данных, на смартфоне отсутствует слот для карты дополнительной памяти. Аккумулятор имеет емкость 4 500 миллиампер-часов. Смартфон будет выпускаться в двух расцветках: "мистический черный" и "мистический бронзовый", однако в ряде регионов его можно будет также приобрести и в других цветах.

"Готовясь к запуску Samsung Galaxy Z Fold 2, мы внимательно прислушивались к отзывам пользователей с тем, чтобы внести значимые изменения в техническую часть, а также внедрить инновационные решения для удобства пользователя", - подчеркнул Но Тхэ Мун, глава департамента мобильных коммуникаций корпорации.