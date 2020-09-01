Чернышенко: объем затрат на новый портал госуслуг будет понятен после согласований

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования создания новой версии Единого портала госуслуг будет понятен после согласования с Минфином и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом в беседе с ТАСС сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Объем финансирования (необходимый для создания новой версии портала госуслуг - прим. ТАСС) мы вам скажем, когда защитим бюджет, сейчас идет бюджетный процесс, цикл бюджетный.<...> Мы сначала должны это согласовать с Минфином, с премьером (премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимом объеме финансирования на создание новой версии портала госуслуг.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщал, что министерство надеется представить новую версию портала госуслуг в сентябре - октябре. В начале августа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что основные работы по новой версии портала госуслуг, разработкой которого занимается "Ростелеком", планируется завершить до конца 2020 года. По словам Осеевского, компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Работа Единого портала госуслуг была наиболее востребована во время пандемии. В пиковые моменты, когда сервис принимал заявления на допвыплаты детям в возрасте от 3 до 16 лет, на портале оформлялось более 3 тыс. обращений в минуту, в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту. В первые сутки после запуска услуги портал получил свыше 2 млн обращений, что примерно в 10 раз превысило среднесуточную норму, которая была до этого, заявляли ранее в Минкомсвязи.