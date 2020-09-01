Bayer упростил для российских селекционеров условия технологического трансфера

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer по итогам переговоров с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решила упростить для российских селекционеров условия технологического трансфера и отказаться от получения роялти в случае коммерциализации достижений, сообщили в пресс-службе ФАС.

"По итогам переговоров компании Bayer, ФАС России и Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") было достигнуто соглашение о дополнительном упрощении условий технологического трансфера в селекционной сфере. Компания Bayer решила отказаться от получения роялти по итогам коммерциализации селекционных достижений, которые будут выведены российскими селекционерами, получающими гермоплазму (генные ресурсы семенного материала, ответственные за передачу наследственности - прим. ТАСС) Bayer за исключением случаев его использования непосредственно в качестве гибридного родителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение касается всех российских получателей гермоплазмы, которые отобраны или будут отобраны в качестве получателей и которые будут использовать передаваемый компанией Bayer генетический материал в селекционном процессе для создания новых сортов. В частности, получателей освободят от уплаты роялти за использование гермоплазмы Bayer для создания новых сортов пшеницы и сои, также получатели смогут использовать генетический материал бесплатно, если он задействован в селекционном процессе для создания родительской линии по кукурузе и рапсу.

"Роялти не будут взиматься вне зависимости от того, каким окажется удельный вес гермоплазмы в выведенных сортах и гибридах. Необходимость уплаты роялти сохраняется только в одном случае: в гибридных культурах кукуруза и рапс, если генетический материал Bayer использован непосредственно в качестве гибридного "родителя" для нового гибрида кукурузы и рапса", - уточняют в ФАС.

По данным ведомства, все льготы, которые предусмотрены предписанием ФАС при выплате роялти (25-процентный дисконт от размера роялти, применяемого в рыночных условиях), в случае использования передаваемой гермоплазмы в качестве родительской линии при производстве гибрида, сохраняются.

"Три получателя уже подписали лицензионные соглашения: компании "Агроплазма", "Отбор" и "Астра". Компания "Астра" уже получила соответствующие разрешения на ввоз и поставка гермоплазмы осуществится в ближайшее время", - указывают в антимонопольной службе.