"Известия": россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россияне за первое полугодие 2020 года рекордно сократили потребительские расходы - в среднем на 11,5 тыс. рублей. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сообщается, что такое сокращение является максимальным с 2006 года, а последние 13 лет траты с января по июль только росли. Одной из главных причин сокращения расходов, по мнению экспертов, является желание накопить "подушку безопасности" на случай последующего кризиса.

"Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах," - сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Из данных FinExpertiza также следует, что лидером по сокращению расходов стала Москва, где траты жителей снизились на 41 тыс. рублей, далее идет Якутия (на 28,7 тыс. рублей), Севастополь (на 26 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (минус 19,1 тыс.) и Краснодарский край (минус 18,9 тыс.). Петербург замыкает топ-10 с результатом в минус 15,9 тыс. рублей на расходы.

Однако аудиторско-консалтинговая сеть фиксирует рост расходов в некоторых регионах РФ. Так, на 8,5 тыс. рублей возросли расходы у жителей Сахалинской области, на 1,5 тыс. рублей в Алтайском крае, а в Амурской области средние затраты выросли на 1,2 тыс. рублей.

Если в среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, это означает снижение на 1930 рублей в месяц (с 26,9 тыс. в 2019 до 24,97 тыс. в 2020). Более того, издание отмечает, что расходы россиян на товары сократились на 4,2% год к году, а на услуги - на 14,5%.

В Газпромбанке, по просьбе "Известий", рассказали, что по сравнению с 2019-м расходы на путешествия снижались на 90%, одежду и обувь - на 82%, кафе и рестораны - на 72%. При этом расходы на продукты увеличивались на 32%, на лекарства - на 25%, а на алкоголь - на 22%. В банке отметили рост расходов в секторе домашних развлечений, где покупки в онлайн-кинотеатрах показали рост на 12%, а на онлайн-книги, фильмы и аудиозаписи - на 75%.