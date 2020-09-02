ВТБ в августе увеличил объем выдачи ипотеки на 40%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ в августе 2020 года выдал 29 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 76 млрд рублей, что по объему на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"В августе 2020 года ВТБ выдал 29 тыс. ипотечных кредитов на 76 млрд рублей, нарастив объем продаж на 40% по сравнению с августом 2019 года. Всего по итогам восьми месяцев россияне оформили в ВТБ 214 тыс. жилищных кредитов на 541 млрд рублей, что на треть превышает показатели за январь - август прошлого года", - отмечается в сообщении.

В банке пояснили, что такой рост объема выдачи ипотеки связан, в частности, со снижением ставок до 7,4% по ипотечным программам. Так, ВТБ улучшил условия 5 августа и после этого зафиксировал 30%-ный рост количества заявок от клиентов по сравнению со средними значениями июля. Кроме того, заемщики стали активнее переводить в ВТБ свои ипотечные кредиты.

"В конце года мы ожидаем выход на новые пиковые значения по продажам ипотеки, что позволит рынку вырасти примерно на 12% по объему портфеля. На это должны повлиять как сезонный фактор и традиционные дисконты от застройщиков, так и решение о сроках программы с господдержкой. Она уже доказала свою востребованность, и мы считаем логичным продление ее действия до конца года", - подчеркнул заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводит пресс-служба банка.

В минувшем месяце ключевыми регионами по объему выданной ипотеки стали Москва и Московская область, где было выдано кредитов на 27,3 млрд рублей, Санкт-Петербург и Ленобласть (5,8 млрд рублей), а также Татарстан (3 млрд рублей). Средний размер ипотечного кредита по сравнению с прошлым годом вырос на 8%, составив в столицах около 4,5 млн рублей, а в регионах - около 2 млн рублей, добавили в ВТБ.