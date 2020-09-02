Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане вырос почти на 40% с начала года

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам семи месяцев 2020 года вырос на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в среду в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по республике.

"Индекс производства в январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем 2019 года по виду деятельности "рыболовство" составил 137,3%", - говорится в сообщении.

По данным статистики, объем производства морской рыбы, свежей или охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 29,9% и составил 2101,7 тонн. Объем рыбы морской мороженой увеличился на 1,1% и составил 637,8 тонн. На динамику уловов оказало влияние создание единого промыслового пространства на Каспии, пояснили ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

Как отмечается, теперь добытчики неодуемых видов рыбы (виды рыбы, для которых не устанавливается предельно допустимый уровень вылова - прим. ТАСС) не обязательно должны иметь рыбопромысловые участки. "Предприятиям теперь достаточно заключить договор с территориальным управлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на добычу", - рассказали в пресс-службе управления.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана сообщали, что промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году будут вести 20 рыболовецких судов, в этом году планируется направить для промышленного лова шесть судов.