В "Опоре России" выступили за снятие регуляторных барьеров для продажи дикоросов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Законодательство России необходимо пересмотреть таким образом, чтобы снять экспортные и внутренние барьеры для продажи дикоросов, такое предложение высказала первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина Блудян.

"Экспортный потенциал огромный. <…> Нам нужно серьезно поработать с законодательством и убрать экспортные барьеры. Тут много экспортных и внутренних барьеров", - прокомментировала она идею маркетплейса для продажи дикоросов, представленную в ходе презентации и обсуждения трека "Новые идеи для бизнеса" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Фондом Росконгресс.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, который также участвовал в обсуждении, рассказал, что в некоторых регионах присутствуют ограничения для продажи: для реализации дикоросов необходимо доказать, что они были собраны на вашей делянке. Он положительно отнесся к идее, отметив, что она поможет тем, кто непосредственно занимается сбором дикоросов.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Все желающие могут представить свои идеи для участия в форуме до 10 сентября по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их федеральным и международным экспертам на форуме.