Производители вина, продуктов и медуниверситет вошли в число лучших экспортеров ЮФО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать компаний стали победителями премии "Экспортер года" в Южном федеральном округе в 2020 году. В число лучших вошли медицинский университет, производители вина, продуктов питания, техники и другие компании, сообщили в пятницу в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Южный федеральный округ становится одним из главных драйверов национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Растет число экспортно-ориентированных компаний, в том числе за счет малых и средних производственных предприятий <…> Краснодарский край и Ростовская область входят в число регионов-лидеров РФ по объемам экспорта. Волгоградская область наращивает поставки за рубеж промышленной продукции даже в текущем году, крайне сложном для бизнеса из-за пандемии", - цитирует пресс-служба замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.

Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров в России по объемам экспорта. Областные предприятия направляют продукцию в 140 стран мира. "Перед правительством региона стоит амбициозная задача - добиться к 2024 году увеличения экспорта несырьевой категории товаров до 8 млрд долларов и прироста компаний-экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в два раза по сравнению с 2018 годом. Для этого нами в регионе сформирована эффективная инфраструктура поддержки экспортных компаний", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.

Краснодарский край ежегодно в течение пяти лет на треть увеличивает число малых и средних предприятий-экспортеров. Общий совокупный экспорт края увеличивается на 20% ежегодно. "Наша продукция сегодня отвечает европейскому стандарту, многие товары уже пользуются спросом в зарубежных странах. Но линейка должна расширяться. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки экспортеров, помогаем продвигать продукцию. Для этого детально изучаются новые рынки, потребности потенциальных партнеров", - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В период пандемии для предприятий-экспортеров проблемой стало закрытие границ. "Однако в это непростое время нам удалось оказать системную поддержку бизнесу и сохранить положительную динамику развития экспорта. И сегодня мы можем увидеть результаты нашей совместной работы. Хочу сказать спасибо представителям тех компаний, которые нашли в себе силы и энергию, таланты и амбиции выйти на мировой рынок, продвигать себя, свои идеи, продвигать нашу страну", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭЦ Веронику Никишину.

Малый, средний и крупный бизнес

"Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" в ЮФО стал экспортер растительного масла и зерна "Астон". В категории "малое и среднее предпринимательство" лучшим стал производитель масла и кондитерской продукции "Кубанская продуктовая компания". Это же предприятие является дистрибутором томатной пасты, кетчупов соусов, майонеза и другой продукции.

В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" лучшим признан Волжский трубный завод, производящий сварные трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. В категории "малое и среднее предпринимательство" победителями признали производителя почвообрабатывающей техники "БДТ-Агро" и производителя оборудования для ремонта и изготовления карданных валов "Эрнест". Лучшей в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство" признали компанию "Ингениум", которая занимается организацией внутренних инженерных систем, конструированием и производством холодильного оборудования.

"Экспортером года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" стал Волгоградский государственный медицинский университет, подготовивший более 4 тыс. врачей для зарубежных стран с 1962 года. В категории "малое и среднее предпринимательство" победителем признана логистическая компания "Европак-Юг", предлагающая инновационные технологии упаковки и перевозки наливных и насыпных грузов с использованием собственной запатентованной технологии.

"Трейдером года" в категории "крупный бизнес" стал "Олимп-Таганрог", занимающийся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В категории "малое и среднее предпринимательство" лучшим признан экспортер сельхозпродукции "Агро-Маркет". В номинации "Новая география" победителем стала компания "Кубань-Вино", занимающаяся производством и реализацией тихих и игристых вин. В номинации "Прорыв года" лучшей признана компания "Энсет", производящая и экспортирующая оборудование для ремонта и изготовления карданных валов.

Победители региональных конкурсов "Экспортер года" примут участие в федеральном этапе. Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат награды от РЭЦ и партнеров премии.