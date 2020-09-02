Посткарантинный рост. Как изменился спрос на услуги такси и каршеринга за лето

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Не все компании заказа такси и каршеринга смогли на данный момент восстановить прежний спрос на свои услуги, но при этом некоторые, наоборот, видят стабильный рост год к году. О том, как после снятия основных ограничений из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов РФ изменился спрос на услуги такси и каршеринга ТАСС рассказали в компаниях.

Уже в начале июня крупные сервисы заказа такси - компании "Ситимобил", "Везет" и Gett заявили о росте интереса на свои услуги после резкого падения числа заказов пассажирских перевозок в марте и апреле. Однако даже на данный момент не все компании восстановили прежний спрос на свои услуги, а некоторые, наоборот, видят стабильный рост год к году.

Например, в "Ситимобил" сообщили ТАСС, что начали отмечать восстановление спроса еще в июне, в июле отмечали небольшой рост, а в августе рост стал уверенным - количество поездок увеличилось на 25% по сравнению с мартом (средние значения марта до введения пропускного режима в Москве и режима повышенной готовности в других регионах). "В годовом исчислении мы выросли в 4,3 раза (по сравнению с августом 2019 года)", - сказали в компании.

Во время телефонной конференции по финансовым результатам за второй квартал 2020 года CFO "Яндекс Такси" Евгений Сендеров сообщил, что менее чем за два месяца поездки через сервис компании вернулись к положительному годовому росту. "Это действительно было V-образное восстановление. Мы видим возможности для дальнейшего роста за счет восстановления поездок в аэропорты и возвращения крупных b2b-клиентов в офисы", - отметил он.

В пресс-службе Gett сообщили ТАСС, что рынок столкнулся с нехваткой водителей после карантина из-за того, что многие люди вернулись жить на родину. "Количество водителей уменьшилось, а вот спрос на поездки, наоборот, растет даже в регионах: сейчас, когда границы закрыты, люди открывают для себя возможности внутреннего туризма, так, в Санкт-Петербурге и Сочи 60-70% туристов сейчас составляют москвичи, что положительно влияет на динамику бизнеса и помогает восстанавливаться в посткарантинное время. Спрос восстановился уже на 70-80 процентов от уровня доковидного периода, при этом корпоративное направление перевозок немного обгоняет частные заказы. Но на 100% спрос, по нашим оценкам, восстановится только к концу года", - считают в компании.

В "Везет" сообщают, что спрос на такси восстановился после карантинных потрясений достаточно быстро, уже в первые две недели после снятия ограничений в большинстве городов компания увидела тот же уровень заказов, что и в марте 2020 года. "Июль и август показали рост на 123% по сравнению с июнем, когда самоизоляция еще действовала в большинстве регионов. Быстро выросли города Краснодарского края - Сочи, Адлер, Дагомыс, а также Иркутск, Екатеринбург, Самара. Интересный факт - мы увидели большой прирост совсем новых пользователей - в некоторых городах до 20% людей, которые ранее не пользовались услугами сервиса заказа такси", - сказали в компании.

Как чувствует себя каршеринг?

Первые ограничения из-за коронавируса по работе каршеринга в Москве, где располагается наибольший флот компаний, начали действовать 13 апреля. С конца мая сервисы могли предоставлять клиентам машины лишь в долгосрочную аренду, то есть минимум на 5 дней. Поминутные тарифы были запущены с 9 июня, а уже к конце месяца компании сообщали ТАСС, что спрос на их услуги практически достиг "допандемического" уровня.

После долгого перерыва летом компании почувствовали стабильный рост спроса на свои услуги. Так, сервис YouDrive сообщил ТАСС, что в августе 2020 года количество поездок увеличилось на 10% по сравнению с августом 2019 года. "Мы сравниваем два одинаковых периода, чтобы исключить погрешность сезонности. Также заметно растет сегмент долгосрочной аренды и это повод задуматься над введением различных пакетных тарифов. Мы ожидаем, что и дальше спрос будет расти, так как каршеринг является более персонализированным видом транспорта по сравнению с общественным", - сказали в пресс-службе компании.

В "Яндекс. Драйв" также отметили, что пользователи стали больше арендовать машины на длительный срок. Компания фиксирует, что продолжительность аренды увеличилась после возобновления работы каршеринга. Cооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова сообщила ТАСС, что сейчас сохраняется тренд на увеличение количества аренд и среднего времени поездки относительно тех же показателей до карантина. "Рост относительно марта 2020 года в августе 2020 года составил 18% по количеству поездок и 8% по среднему времени аренды", - сказала она.

В "Делимобиль" фиксируют рост длительности средней поездки и как следствие - рост среднего чека. "Клиенту в интересах безопасности на фоне соблюдения мер профилактики стало интереснее "держать под собой" автомобиль и не передавать его другому пользователю, поездки стали длиннее", - сообщили там.

В компании отмечают, что на фоне запрета большинства международных маршрутов "Делимобиль" сделал акцент на расширении возможной зоны поездки. "Так, с началом летнего сезона мы взяли фокус на развитие внутреннего туризма и за первые дни запуска долгосрочных маршрутов получили более 6,5 тысячи заявок на новые направления, где лидирующую строчку занимает маршрут Москва - Санкт-Петербург. В результате наши клиенты стали больше путешествовать с нами, в три раза увеличилось число суточных аренд, выросла средняя выручка от долгосрочных аренд, а протяженность загородных маршрутов - на 55%", - сообщили там, уточнив, что клиентская база компании за прошедший период 2020 года увеличилась почти вдвое в регионах за счет прироста новых клиентов.