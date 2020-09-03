Совфед за 7,6 млн рублей оборудует допместа для сенаторов из президентской квоты

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации объявил конкурс на поставку в 2020 году оборудования для дополнительных рабочих мест в зале заседаний для сенаторов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Совфеда, необходимость в дополнительных местах связана с увеличением после принятия поправок к Конституции РФ президентской квоты потенциальных членов верхней палаты парламента до 30 человек.

В настоящее время Совет Федерации формируется представителями регионов, также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Сейчас президентская квота составляет не более 10%, то есть 17 человек - представителей РФ. Принятыми на общероссийском голосовании поправками к конституции президентская квота увеличивается до 30 представителей, из которых семь могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

"Закупка оборудования для 14 дополнительных рабочих мест в зал заседаний Совета Федерации обусловлена тем, что недавно принятые поправки в Конституцию РФ увеличили так называемую президентскую квоту потенциальных сенаторов до 30 человек. Во исполнение закона 17 рабочих мест уже были оборудованы ранее, поэтому необходимо доукомплектовать зал заседаний еще 13 местами", - пояснили в пресс-службе Совфеда.

"Четырнадцатое рабочее место сенатора - резервный комплект, позволяющий произвести оперативную замену вышедшего из строя оборудования любого из сенаторов РФ", - добавили в пресс-службе.

Согласно технической части закупки, для оборудования 14 дополнительных рабочих мест для сенаторов необходимы индивидуальный пульт для голосования, микрофон на гибком держателе, микрофонный усилитель, информационный терминал участника заседания, блок управления подсветкой рабочего места. Цена контракта - около 7,6 млн рублей, окончание срока подачи заявок - 7 сентября.

В рамках исполнения условий госзакупки

По словам главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, за все время существования президентской квоты в российском законодательстве (с 2014 года) ни один сенатор от президента или от РФ не был назначен, но члены Совфеда "должны быть готовы к любому повороту событий". "Мы в дальнейшем, скорее всего, не раньше следующего лета, будем проводить небольшую реконструкцию зала заседаний, чтобы обеспечить возможности для всех 30 потенциальных будущих сенаторов. Она будет небольшая, больше будет носить косметический характер, без сноса стен и перегородок", - подчеркнул Тимченко ТАСС.

При этом он отметил, что теоретически и сегодня все 30 новых сенаторов могут быть размещены в зале заседаний. В настоящее время, по его словам, в зале есть ряд резервных мест, они уже оборудованы, еще 14 мест для сенаторов предстоит организовать в рамках исполнения условий закупки.

Поправки к конституции

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.