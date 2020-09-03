Спрос россиян на наличную валюту в июне вырос на 52%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне 2020 г. вырос на 52% по сравнению с маем и составил $3,9 млрд, следует из материалов Банка России.

"В июне 2020 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд в долларовом эквиваленте", - отмечает регулятор. При этом ЦБ указал, что объем спроса в июне текущего года был меньше, чем в июне 2018 и 2019 годов, на 7 и 3% соответственно.

В то же время спрос населения на доллары США в июне 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 52%, на европейскую валюту - на 54%, составив соответственно $3,1 и $0,8 млрд. Доли долларов США и европейской валюты в структуре совокупного спроса по сравнению с маем практически не изменились и составили 78% и 21% соответственно.