Титов считает, что банкам нужны новые финансовые технологии в период пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса обозначила новые вызовы для банковской сферы в части создания новых финансовых технологий для оценки существующих рисков. Такое мнение выразил в четверг бизнес-омбудсмен Борис Титов на площадке Третьего Столыпинского форума "Иммунная система мировой экономики".

Титов напомнил, что в начале апреля не все банки были в полной мере готовы к работе по программе выдачи "нулевых" кредитов на зарплату.

"Ни один банк 8 апреля не был готов выдавать "нулевые" кредиты. Но банки, правительство, ЦБ учились и выходили на новый режим работы, и уже в течение нескольких месяцев справились [с поставленной задачей по выдаче кредитов] эффективно. Что будет дальше - серьезная история. Так, нужны новые технологии [в период пандемии] - финансовый финтех", - сказал он.

При этом, по его данным, среди льготных кредитов на выдачу заработной платы в итоге было реализовано 33,8% заявок бизнеса, а реструктуризировано около 72% заявок предпринимателей.

"Полностью государственные [банки] начали выдавать почти все кредиты, а меньше всех выдали коммерческие банки, там процент обслуживания был очень небольшим", - подчеркнул Титов.

Столыпинский форум - международная экспертная площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс-руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации. Первый форум прошел в 2018 году и был посвящен обсуждению социально-экономического развития России. Второй форум, генеральным информационным партнером которого выступало агентство ТАСС, состоялся в 2019 году. Организатором мероприятия выступает Институт экономики роста им. Столыпина.