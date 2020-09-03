ФАС выдала МКБ предупреждение по признакам недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Московскому кредитному банку (МКБ) по признакам недобросовестной конкуренции при раскрытии сведений об условиях начисления повышенного процента клиентам - получателям различных социальных выплат. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Московский кредитный банк по пенсионной карте "Мудрость", которую выпускает с конца 2018 года, изменил условия начисления процентов на остаток денежных средств. Условия затрагивают как новых, так и действующих клиентов банка на всей территории России.

В ФАС отмечают, что с начала февраля 2020 года на сайте банка появилась информация о начислении "4,5% годовых при зачислении пенсий, в иных случаях - 4% годовых", других разъяснений и указаний на сайте не содержалось.

"Однако по факту повышенную процентную ставку в 4,5% банк использовал при зачислении пенсионных выплат от Пенсионного фонда Российской Федерации и других ведомств, только если назначение платежа содержало слово "пенс", - указывают в антимонопольном ведомстве.

Признаки нарушения закона о защите конкуренции

"Формулировка "при зачислении пенсии" могла ввести потребителей в заблуждение. Пенсии могут направляться не только из ПФР, но и из других ведомств, как, например, у военных пенсионеров. Считая себя пенсионерами исходя из общепринятого понимания, потребители могли прийти к выводу, что условия о повышенном проценте распространяются на них автоматически", - отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Кроме того, у потребителей также могло возникнуть впечатление, что речь идет о любых видах социальной поддержки в денежной форме от уполномоченных органов и организаций в общепринятом понимании. При этом под "иными социальными выплатами" банк предполагал выплаты, которые осуществляли только те органы социальной поддержки, с которыми у банка заключено соглашение. В настоящий момент таких организаций всего две: в Москве и Московской области.

"Ни размещение банком списка отделений ПФР и соцподдержки, ни внесение изменений в тарифы не достигли главной цели: полноценного информирования граждан обо всех условиях предоставления заявленной банком услуги. Как именно потребители должны узнать об используемых в назначении платежа обозначениях, которые они в общепринятом смысле считают пенсиями, остается непонятным", - добавил Кашеваров.

Таким образом, ФАС установила в действиях Московского кредитного банка наличие признаков нарушения закона о защите конкуренции. "На основании установленных фактов служба выдала банку предупреждение о прекращении таких действий и о принятии мер по устранению их последствий. Предупреждение подлежит исполнению в течение 20 дней с момента его получения банком", - подчеркивают в ФАС.