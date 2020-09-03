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В "Роснефти" опровергли информацию о своей коммерческой деятельности в КНДР

В компании отметили, что работают в строгом соответствии с нормами российского и международного права
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" не осуществляет никаких поставок в КНДР и не ведет никакую коммерческую деятельность в стране, публикация агентства Yonhap на этот счет не соответствуют действительности, говорится в сообщении компании.

"Публикация информации о причастности ПАО "НК "Роснефть" к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией. Компания планирует обратиться в суд за защитой своих прав и деловой репутации", - отмечает "Роснефть".

Компания отмечает, что осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского и международного права, корпоративных стандартов и в интересах своих акционеров.

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