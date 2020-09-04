Собянин заявил, что промышленное производство в Москве вышло на докризисный уровень

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти столицы уверены, что промышленность в городе вышла на докризисный уровень. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по видеоконференции.

"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы", - сказал Собянин.

Он добавил, что восстановление идет быстрее, чем ожидалось.

"Но тем не менее, конечно, мы не должны закрывать глаза на огромное количество проблем в целом ряде предприятий, потому что, например, торговля восстановила полностью объемы, но в торговле разные предприятия. Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы. Это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются еще проблемы, в годовом обороте они не добирают деньги. Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены", - сказал Собянин.

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