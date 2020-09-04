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Исследование: более трети россиян соглашаются на неофициальную зарплату

В разгар самоизоляции число согласных составляло 46%
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© Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Получать "черную" неофициальную зарплату согласны 39% россиян, однако в разгар самоизоляции число согласных составляло 46%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"В разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на "черную" зарплату, составляло 46%. Последовавшее ослабление карантинных мер снизило количество граждан, готовых получать заработок в конверте: 43% в мае, 41% в июне. В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 годов (42% и 43% соответственно)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что мужчин, согласных получать зарплату в конверте, больше, чем женщин: 46% против 31%. Среди представителей различных возрастных групп чаще других на заведомо невыгодные условия трудоустройства готовы пойти россияне 25-34 лет (42%).

Исследование проводилось 1-3 сентября в 336 населенных пунктах во всех округах РФ. В нем приняли участие более 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

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