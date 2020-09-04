Объем оказанной властями Москвы помощи бизнесу к сентябрю составил 30,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем фактически оказанной помощи бизнесу в Москве в рамках мер поддержки в условиях пандемии составил 30,5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы.

"С начала пандемии правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки экономики на общую сумму 87 млрд рублей. Этими мерами охвачены свыше 41 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. По состоянию на 1 сентября 2020 года объем фактически оказанной помощи составил 30,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Из них отсрочка платежей по налогу на имущество, земельному налогу и торговому сбору за первый квартал 2020 года составила 3,4 млрд рублей, отсрочка платежей за аренду городского имущества, неначисление процентов - 16,1 млрд, а освобождение бизнеса от платежей за аренду городского имущества - 1,9 млрд рублей.

Также в эту сумму входит предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (13 субсидий), субсидирование процентных ставок - 3,1 млрд рублей, гранты организациям в целях борьбы с коронавирусной инфекцией (гостиницы, такси, федеральные и частные клиники) - 5,3 млрд рублей и поддержка отрасли наружной рекламы - 0,7 млрд рублей.

"Запущена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которой субъекты малого и среднего предпринимательства могут снизить процентную ставку по ранее взятым кредитам до 6% годовых, по новым кредитам - до 8% годовых. Льготные кредиты на сумму более 45,9 млрд рублей получили 4 075 компаний, еще 500 компаниям одобрены заявки на сумму 51,7 млрд рублей. В настоящее время экономика Москвы постепенно возвращается на траекторию роста", - отмечается в сообщении.

Кроме того, власти Москвы в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции ввели городскую программу помощи жителям в дополнение к мерам поддержки, принятым на федеральном уровне. Общий финансовой объем программы составляет 49 млрд рублей, а объем фактически оказанной помощи - 38,1 млрд. "Особое внимание уделяется помощи гражданам, потерявшим работу. <...> Сегодня рынок труда активно восстанавливается. Количество вакансий только в базе службы занятости Москвы насчитывает более 80 тыс. <...> С 15 марта по 28 августа 2020 года нашли работу более 42 тыс. человек. Всего в текущем году было трудоустроено 61 тыс. безработных", - добавили в пресс-службе.