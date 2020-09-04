Турпоток из России в Турцию в 2020 году может упасть до 3 млн человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 3 млн россиян могут посетить Турцию в 2020 году, что вдвое меньше показателя 2019 года, сообщил ТАСС председатель делегации Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

"Конечно, данные по текущему году существенно ниже, чем в предыдущий", - сказал он, отметив, что спрос на турецкие курорты начинает восстанавливаться. "После соответствующих решений на государственных уровнях, туристы из России смогли воспользоваться, полюбившимся многим и ставшим привычным отдыхом в Турции, однако реальные цифры пока скромные. Наиболее вероятный прогноз - это 3 млн туристов, что почти в два раза меньше, чем год назад", - заявил Паланкоев.

Турция по итогам 2019 года осталась самым популярным направлением для российских туристов, поток которых оказался самым крупным по сравнению с показателями других стран. За прошлый год республику посетили около 7 млн россиян. При этом Анкара выражала надежду, что в 2020 году эта цифра увеличится. В мае этого года в интервью ТАСС министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой озвучил предположение, что из-за ситуации с коронавирусом туристический поток из России в Турцию может снизиться на 40%. Между тем в конце июля туроператоры сообщали, что рост объема продаж туров из России в Турцию близок к темпам прошлого года, а в некоторых случаях уже достиг их.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, с января по июль этого года республику посетили 5,44 млн иностранных туристов, в то время как в прошлом году в эти месяцы в Турцию приехало 24,69 млн человек. За 7 месяцев 2020 года в страну прибыло около 333 тыс. российских граждан, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3,75 млн человек).