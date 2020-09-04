Глава Карелии заявил о серьезных подвижках в развитии дорожной инфраструктуры в республике

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 сентября. /ТАСС/. Доля региональных трасс в Карелии, соответствующих дорожным нормативам, с 2013 года увеличилась с 25% до 35%, сообщил в пятницу в ходе своего доклада на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования региона глава республики Артур Парфенчиков.

"За отчетный период отремонтировано более 450 км региональных автодорог и автодорог местного значения. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла за короткий срок с 25% до 35%, хотя, как мы видим, работа еще предстоит большая", - сказал он, добавив, что около 700 км региональных трасс за отчетный период перешли в федеральное ведение.

По словам Парфенчикова, в целом в развитии инфраструктуры в Карелии, в том числе дорожно-транспортной, удалось достичь "серьезных подвижек". В сентябре 2020 года был введен в эксплуатацию один из самых крупных объектов ФЦП - новое здание аэровокзала петрозаводского международного аэропорта на 300 пассажиров. Уже завершилась реконструкция железнодорожных вокзалов Беломорска и Медвежьегорска, сегодня закончены работы на вокзале в Кеми, на последнем этапе находятся работы на вокзале в Петрозаводске. Повысилась и транспортная доступность республики: за прошлый год количество региональных авиамаршрутов увеличилось с одного до восьми в сравнении с 2017 годом.

"В 2019 году назначены скоростные поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Сортавала и Петрозаводск - Псков. В целях развития туризма начал курсировать ежедневный поезд по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Сортавала - Петрозаводск. Обновлены двухэтажными вагонами последнего поколения составы популярного поезда "Карелия". Визитной карточкой Карелии стал ретро-поезд "Рускеальский экспресс", - добавил Парфенчиков.

Глава республики также отметил обновление на 60% автопарка региональных пассажирских перевозок, что произошло впервые за многие годы. Как ранее сообщал ТАСС износ автобусов региональных перевозчиков достигал почти 100%.

Госкомиссия во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.