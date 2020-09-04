Титов считает, что статистика по экономике должна вестись на основе Big Data

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Статистические данные об экономических показателях в России должны собираться по новым технологиям, в том числе с использованием Big Data - системы "больших данных". Такое мнение высказал на Столыпин-форуме в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Пора переходить на новые технологии в статистике. Старая система сбора данных по экономике уже не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Мы [аппарат бизнес-омбудсмена] уже исследуем данные о развитии малого и среднего бизнеса по технологии Big Data. <...> Очень важно - это идет практически в режиме реального времени", - сказал он.

По словам Титова, невозможно "ничего прогнозировать и предлагать новые решения, не зная текущую ситуацию о развитии бизнеса".

В пятницу Титов представил на форуме пилотную версию индекса роста малого и среднего предпринимательства. Индекс составлен аппаратом российского бизнес-омбудсмена, Институтом экономики роста им. Столыпина и основан на данных банковской статистики Сбербанка. Данные охватывают около 49% всех субъектов малого и среднего бизнеса и занятых у них работников. Значение индекса показало "стагнацию" в развитии сектора по итогам второго квартала 2020 года.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.