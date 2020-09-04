Новый набсовет ВЭБ.РФ возглавит вице-премьер Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новый состав наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ возглавит вице-премьер РФ, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Глава правительства Михаил Мишустин провел рабочую встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. На ней обсуждалась реформа наблюдательного совета государственной корпорации развития. Его возглавит заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В состав совета также войдет первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко. Распоряжение об этом подписано", - отмечается в сообщении.