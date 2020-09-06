В Нью-Йорке подали судебный иск к основателю финансовой группы "Открытие Холдинг"

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Судебный иск подан в США к основателю российской финансовой группы "Открытие Холдинг" Вадиму Беляеву. Исковое заявление поступило в электронную базу данных суда в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как следует из документа, который датируется 28 августа, в роли истцов выступили российские банки "Траст" и "ФК Открытие". Они добиваются "взыскания активов на сотни миллионов долларов, которые были незаконно присвоены" путем мошенничества. Истцы отмечают, что Беляев, имеющий гражданство РФ и Кипра, в настоящее время живет в штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. В иске говорится, что он также известен под именем Вадим Вулфсон.

Как утверждают истцы, Беляев, "будучи крупнейшим акционером группы "Открытие Холдинг", имел полный контроль над ней и ее дочерними структурами". Он якобы "неоднократно пользовался этим для вывода активов из принадлежащих группе "Открытие Холдинг" структур в собственных целях и в интересах своего окружения". В документе утверждается, что в этих целях Беляев применял "сеть, в которую входили более 150 подставных компаний".

В исковом заявлении описаны незаконные транзакции, якобы осуществленные финансистом. В результате одной из них на счета принадлежащей Беляеву компании, как утверждается, были переведены почти $300 млн. Истцы требуют суда присяжных. Они рассчитывают на выплату компенсации. Ее размер должен определить суд.

В базу суда поступило уведомление, из которого следует, что Беляева вызвали в суд. Как отмечается, если это требование не будет выполнено, то решение будет автоматически принято в пользу истцов.

В феврале группа "Открытие Холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направила в суд в Москве заявление о своем банкротстве.