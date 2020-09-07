"Известия": банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские банки аннулировали в августе около 15 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул, которые были введены президентом для пострадавших из-за пандемии коронавируса. Причиной аннулирования стало то, что заемщики не подтвердили право на льготу в течение требуемых 120 дней, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

По информации издания, к 26 августа кредитные организации получили более 370 тыс. заявлений на кредитные каникулы, при этом сумма аннулированных к этому моменту запросов со стороны системно значимых банков достигла 6,8 млрд рублей. Из статистики Банка России следует, что число аннулированных заявлений составило около 4% от всех заявок. При этом общее число удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В документах Банка России отмечается, что это порядка 57,9% от всех рассмотренных заявок.

В ЦБ "Известиям" напомнили, что у россиян есть 90 дней для того, чтобы предоставить документы, которые подтверждают сокращение их дохода на 30% по сравнению со средним показателем за 2019 год. Если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в указанный срок, у граждан есть еще месяц для того, чтобы это сделать. Как пояснили изданию в ЦБ, большинство россиян обращались за предоставлением кредитных каникул в первой половине апреля, что обязало их направить кредитору все необходимые документы максимум к августу. Однако в первой половине августа в отчетности финансовых организаций был зафиксирован рост числа аннулированных кредитных каникул, что свидетельствует о том, что россияне не подтверждали сокращение дохода.

В Сбербанке "Известиям" подтвердили аннулирование заявлений на кредитные каникулы, объяснив это отсутствием требуемых документов или же сокращением дохода менее чем на 30%. "В течение положенных по закону 90 дней клиенту несколько раз напоминается о предоставлении документов через СМС или звонки. Во время разговора банк уточняет жизненную ситуацию клиента, возможность предоставить документы, обсуждает дальнейшую тактику работы. Многое зависит от готовности заемщика к диалогу. К сожалению, встречается и неготовность клиентов обсуждать этот вопрос, их неконтактность", - подчеркнули в Сбербанке.

В Росбанке отметили, что кредитная организация сообщает клиентам о необходимости предоставить документы через СМС и по почте. ВТБ также ежемесячно напоминает заемщикам о подтверждении права на льготу. В Райффайзенбанке издание заверили, что финансовая организация находится в постоянном контакте с клиентами.