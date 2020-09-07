ТПП с марта выдала бизнесу 482 сертификата о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России бесплатно выдала бизнесу 482 сертификата о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с распространением коронавируса. В последнее время заявок от бизнеса поступает все меньше, сообщил в понедельник ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

ТПП с 18 марта выдает заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Такими обстоятельствами считаются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства.

"С марта месяца по сегодняшний день по внешнеторговым сделкам поступило 1 140 заявлений, по которым мы выдали 482 сертификатов. Основаниями для отказа в выдаче документов о форс-мажоре в основном являются или неполнота представленных заявителями документов и сведений, либо отсутствие в указанных заявителем случаях обстоятельств непреодолимой силы", - сказал Чубаров, подчеркнув, что ТПП всегда дает заявителям "подробные и аргументированные разъяснения о причинах отказа".

По его словам, в последнее время количество обращений с просьбой о выдаче сертификатов о форс-мажоре постепенно сокращается. "Это связано с постепенной отменой ранее введенных органами государственной власти ограничений, которые оказывали влияние на выполнение предприятиями своих договорных обязательств. В настоящее время количество таких обращений составляет примерно 15-20 в неделю", - сказал вице-президент ТПП России.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП РФ, выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. На данный момент ими получено около 62 тыс. заявлений, по результатам рассмотрения выдано 3 900 заключений, добавил он.