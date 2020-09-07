Новый резидент ТОР "Столица Арктики" построит в Мурманске новый морской рыбный порт

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" компания "Терминал "Ударник" (входит в группу компаний "Норебо") построит в Мурманске новый морской рыбный порт. Об этом сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Территория опережающего развития расширилась, соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ, и теперь будет реализован еще один проект, появился еще один резидент, и по сути будет построен новый морской рыбный порт. Это "Терминал "Ударник", более 3 млрд рублей инвестиций компании "Норебо", в ближайшие несколько лет этот терминал должен полностью заработать", - сказал Чибис.

В областном правительстве уточнили, что новый инвестиционный проект компании ООО "Терминал "Ударник" будет неразрывно связан с инвестиционным проектом по строительству рыбоперерабатывающей фабрики компании ООО "Полярное море +". Таким образом, в селе Минькино будет создан полный портовый комплекс, который сможет оказывать логистические услуги рыбопромышленным компаниям, сервисные услуги по обслуживанию судов, а также глубокую переработку добытых водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающей фабрике.

По данным правительства, планируемый срок реализации проекта - 2020-2026 годы, при этом полный объем инвестиций составит 3,42 млрд рублей, при реализации проекта будет создано 215 новых рабочих мест.

Ранее в состав ТОР "Столица Арктики" входили четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области", ПАО "Новатэк" стал ее первым резидентом. При этом работа по расширению списка инвесторов продолжается, еще семь проектов с объемом инвестиций в 240 млрд рублей могут войти в ТОР.