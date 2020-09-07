Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в августе на 15,8%

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд, или на 15,8%. О этом говорится в отчете Национального банка Белоруссии, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн (в эквиваленте), - отмечается в сообщении Нацбанка. - За август 2020 года золотовалютные резервы снизились на $1 399,6 млн (на 15,8%) после роста в июле на $61,8 млн (на 0,7%)".

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 млн", - сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Ранее сообщалось, что в июне рост резервов произошел из-за того, что Белоруссия разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд.

В сообщении регулятора отмечается, что, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.