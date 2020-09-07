В России разработали предварительные стандарты безопасного интернета вещей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании (РВК) совместно с "Лабораторией Касперского" разработали предварительные национальные стандарты для безопасного интернета вещей в РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РВК.

"В рамках Технического комитета 194 "Кибер-физические системы" на базе РВК разработаны проекты документов, которые, после проведения всех обязательных процедур, включая процедуру публичного обсуждения, пополнят серию национальных стандартов в области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Разработкой занимались специалисты "Лаборатории Касперского", - говорится в сообщении.

Среди представленных на публичное обсуждение - проекты предварительных национальных стандартов "Информационные технологии. Интернет вещей. Системы с разделением доменов. Термины и определения" и "Информационные технологии. Интернет вещей. Системы с разделением доменов. Базовые компоненты". Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 1 декабря. После этого проекты пройдут согласование в Техническом комитете, а затем будут внесены на утверждение в Росстандарт.

"Предложенный в новых проектах документах архитектурный подход, основанный на разделении доменов, - это передовой взгляд на построение систем интернета вещей. Он позволит сделать необходимый шаг к стандартизации на государственном уровне процедур проектирования, реализации и сертификации таких систем", - сказал руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что при разработке стандартов эксперты "Лаборатории Касперского" активно взаимодействуют как с Техническим комитетом 194 "Кибер-физические системы", так и с российским сообществом разработчиков, "чтобы привести к единому формату процесс создания систем, которые делают жизнь людей проще и безопаснее".

Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и Национальной технологической инициативы за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников - "Газпром нефть", "Ростелеком", "РУССОФТ", "Лаборатория Касперского", МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова и др.