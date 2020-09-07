Мишустин: в каждом органе власти и регионе будет ответственный за цифровую трансформацию

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники, ответственные за организацию процессов цифровой трансформации, появятся в каждом органе власти и в каждом регионе, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России".

"Правительство уже создало институт руководителей цифровой трансформацией. В каждом федеральном министерстве и ведомстве, в каждом регионе уже есть или в ближайшее время появится человек, который будет лично отвечать за перестройку процессов на основе цифровых технологий, разработку и реализацию проектов цифровой трансформации", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что качественные кадры в этой сфере крайне важны. Речь о тех, кто способен создавать новые технологии и работать с ними. По его оценке, в России много таких людей, талантливых и перспективных. Мишустин рассказал, что пообщался с учеными из Краснодара, и их интерес к IT-специальностям с каждым годом только усиливается. "За четыре года прием в вузы на IT-специальности увеличится до 120 тыс. в год. Наш ориентир - рост на 50% числа занятых в IT-индустрии, двукратное увеличение спроса на российские программные продукты, сервисы на внутреннем и внешнем рынке, появление более 1 тыс. новых перспективных стартапов", - уточнил премьер.

Многие ошибочно полагают, что необходимо переезжать в Москву, чтобы добиться успеха, отметил Мишустин. "Это не так, в любом регионе, городе или поселке вы можете проявить себя. Именно о таком социальном лифте и говорил президент", - подчеркнул он, добавив, что финалисты конкурса могут помочь реализовать новые практики во всех уголках страны. По его словам, если каждый лидер будет поднимать свой родной регион, добиваться успеха на месте, можно будет сделать сильной и успешной всю страну. "Сильная Россия - это не сильный и богатый центр, это крепкие и успешные регионы нашей страны. А таковыми их можете сделать только вы, принимая активное участие в их развитии и становлении", - заключил он.