Минэкономразвития направило на согласование законопроект о "потерянных" акционерах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало и направило на согласование в Минфин и ЦБ законопроект, которым предлагается решить проблему с "потерянными" акционерами, сведения о которых отсутствуют. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минэкономразвития.

"Минэкономразвития разработало и направило на согласование в Минфин и ЦБ законопроект, который позволит урегулировать вопросы с акционерами, сведения о которых отсутствуют, и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени ("потерянные" акционеры)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ устанавливает критерии определения акционера в качестве "потерянного" и механизмы приостановления и возобновления направления таким акционерам сообщений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования и иной информации, а также выплаты начисленных дивидендов.

"Законопроект представляет собой первый шаг на пути решения давно назревшей проблемы "потерянных" акционеров, появившейся еще после приватизационных процессов начала 90-х годов", - отметил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, нормы законопроекта позволят значительно сократить издержки бизнеса, связанные с направлением корреспонденции и дивидендов "потерянным" акционерам, но при этом будут обеспечивать функционирование механизма, направленного на защиту прав миноритарных акционеров.