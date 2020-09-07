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Кризис в Белоруссии

Белорусы на фоне кризиса выступили в августе чистыми покупателями валюты

Согласно данным Нацбанка страны, в августе физлица купили $1,22 млрд, а продали только $599,1 млн

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Население Белоруссии на фоне политического кризиса активно скупало иностранную валюту, выступив в августе чистыми ее покупателями в размере $622,2 млн. Это следует из опубликованной в понедельник статистики Национального банка за январь-август.

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По данным Нацбанка, в августе физлица купили $1,22 млрд, а продали только $599,1 млн.

Юридические лица также установили рекорд покупки валюты, приобретя ее за август на $2,44 млрд, снизив объемы продажи валюты до $1,79 млрд. В результате юрлица также стали чистыми покупателями в объеме $651,5 млн.

Вскоре после президентских выборов, которые прошли 9 августа, белорусский рубль начал слабеть по отношению ко всем основным валютам. Граждане начале массово скупать доллары и евро, в результате в обменных пунктах образовался дефицит иностранной валюты. Люди также стали выводить сбережения со сберегательных и депозитных счетов. На фоне девальвационных ожиданий белорусские банки начали пересматривать ставки в сторону увеличения уже вторую неделю.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что, если протестующие белорусы последуют призывам оппозиции и начнут реализовывать предлагаемые в Telegram-каналах экономические методы борьбы с властью, то это неизбежно приведет к девальвации нацвалюты.

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