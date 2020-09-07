На единственном курорте Ингушетии построят новую гостиницу и гостевые дома

МАГАС, 7 сентября. /ТАСС/. Инвестор намерен построить на территории единственного курорта Ингушетии "Армхи" новую гостиницу и девять гостевых домов. Строительство планируется начать до конца 2020 года, сообщил ТАСС в понедельник директор курорта Магомед Евлоев.

"На территории курорта появился резидент, это ООО "Турист Центр", он намерен построить на территории курорта девять гостевых домов с совершенно новым дизайном. Это будут купольные дома с мягкой кровлей и панорамными окнами с видом на Столовую гору. А в ноябре мы начнем строить гостиницу на 30 номеров, в ней смогут размещаться более 60 человек", - сказал Евлоев.

По его словам, также на курорте будет запущена горнолыжная трасса на открытии зимнего сезона.

"В ноябре ждем первые морозы, тогда запустим горнолыжные трассы - протяженностью 1,2 тыс. метров для взрослых и 200 метров - учебную. Вообще, за последний год мы многого добились: мы начали работу с сайтом Booking.com и получили рейтинг в 8,4 балла, с трех договоров с действующими туроператорами мы поднялись до 80, увеличили допуслуги, чтобы времяпровождение на курорте для гостей было интересным и приятным, начали реанимировать санаторное лечение путем создания медицинского центра "Синай" на территории курорта. Надеемся, что создание новой гостиницы и гостевых домов увеличит в разы количество наших гостей", - добавил собеседник ТАСС.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.