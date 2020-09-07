Рынок акций РФ начал неделю с разнонаправленной динамики индексов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник смог продемонстрировать некоторое восстановление, отыграв часть потерь предыдущей недели. Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,37% - до 2932,29 пункта, индекс РТС опустился на 0,1% - до 1218,52 пункта.

Поддержку отечественному рынку оказала динамика европейских площадок, где к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,3%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В США сегодня торги не проводились из-за праздника Дня труда.

Продажам российский акций способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $42 за баррель. "Объявление о снижении октябрьских цен на нефть Saudi Aramco для покупателей из Азии и США стало причиной продолжения коррекции нефтяных котировок", - поясняет главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

На этом фоне российская валюта продолжили снижение. Доллар к рублю на 20:36 мск вырос на 0,34%, до 75,66 рубля, евро - на 0,19%, до 89,41 рубля. Слабеют и другие валюты развивающихся стран. "Этому способствует очередное глобальное снижение аппетита к риску, в частности, за счет усиления борьбы США и Китая вокруг высокотехнологичного сектора. Также на рубль оказывает давление снижение цен на нефть, которое наблюдается последние три торговые сессии подряд", - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Основные покупки были сконцентрированы в бумагах представителей финансового и металлургического секторов. Лидерами торгов стали депозитарные расписки "Тинькофф" (+4,17%) и акции "Полиметалла" (+3,6%). Хуже рынка торговались акции "Северстали" и "Новатэка", потерявшие более 1,8% и 1,5% соответственно.

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По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2900-2950 пунктов, доллар продолжит торговаться близко к отметке 76 рублей.

Зварич из Промсвязьбанка не исключает, что американская валюта может продолжить движение выше 75 рублей. "Однако пока мы не видим существенных фундаментальных факторов для этого. Удержание нефтью марки Brent позиций выше $40, скорее, говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей", - отмечает эксперт.