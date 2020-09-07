WSJ: КНР планирует в пику США инициировать общий стандарт безопасности интернет-данных

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Китай планирует во вторник выступить с инициативой, предусматривающей установление общемировых стандартов безопасности сетевых данных. Об этом сообщила в понедельник американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшую в ее распоряжение копию краткого изложения инициативы, предоставленного китайской стороной зарубежным партнерам.

По данным газеты, упомянутую инициативу огласит 8 сентября министр иностранных дел Китая Ван И. Он собирается указать на необходимость "сформулировать глобальные правила и нормы, отражающие стремления и интересы большинства стран", приводит издание выдержку из копии документа. Пекин предлагает остальным государствам выработать такой подход к обеспечению безопасности данных, который был бы "комплексным, объективным и основанным на свидетельствах", а также позволял бы поддерживать защищенное и стабильное обеспечение информационных и коммуникационных технологий. При этом КНР предлагает уважать суверенитет каждой страны в том, как осуществлять надзор в своем сегменте интернета и как "противостоять массированной слежке" друг за другом, уточняется в публикации.

Газета обращает внимание на то, что напряженность между КНР и США в настоящий момент высока. С точки зрения The Wall Street Journal, инициатива подготовлена в пику активным попыткам Вашингтона убедить остальные страны Запада отказаться от технологий Китая. Источники газеты при этом не указывают, какие государства выразили заинтересованность в подключении к данной инициативе Пекина.

Меры США в отношении Huawei

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.